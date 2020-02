Effetto Coronavirus sullo smog: meno traffico, crollano le polveri sottili

FANO - Il Coronavirus spaventa anche le polveri sottili. Già segnalata in progressivo decremento, la concentrazione di Pm10 rilevata dalla centralina di via Montegrappa a Fano è precipitata dopo che la paura si è propagata anche su questo territorio ed è entrata in vigore l’ordinanza regionale che disponeva la chiusura delle scuole e il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche.

Il dato di 11 microgrammi per metro cubo d’aria, annotato giovedì e dettato certamente anche dal quadro meteo favirevole, è il più modesto da inizio anno e se si fa riferimento ai rilevamenti orari, quello del 7 del mattino dello stesso giorno, con 3 microgrammi, fa segnare il punto più basso del grafico di questo 2020. Non si presta poi ad interpretazioni il trend, come sempre simile a Pesaro, registrato a partire dal 19 febbraio, quando con 64 microgrammi fu validato il diciannovesimo sforamento dal 1° gennaio e anche l’unico delle ultime tre settimane. Dopo la risaluta a 37 del 22 febbraio dai 23 del 20, solo discesa fino agli 11 dell’altro giorno annunciati dai 16 di mercoledì.

