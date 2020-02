Coronavirus, la coppia di Fano contagiata dal ceppo lombardo: lei trasferita a Torrette

FANO- Ore di ansia per la coppia di anziani coniugi di Fano, entrambi ottantenni, risultati positivi al test del coronavirus. Ieri si è infatti diffusa la notizia che la donna è stata ricoverata agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona per l’aggravarsi delle condizioni. Nelle ore successive sarebbero però seguiti alcuni segnali di ripresa. Per suo marito, invece, la situazione è meno grave e l’uomo continua a essere seguito a Pesaro. Per entrambi la prognosi è comunque riservata.

LEGGI ANCHE:

Il Tar riapre le scuole, sei pazienti contagiati dal Coronavirus e Ceriscioli dispone la chiusura fino a domani. Sei i contagiati, 94 persone in isolamento

Il video del governatore: «Pronti ad intervenire di nuovo se la situazione non migliorerà»

Poche ore prima un altro sviluppo: ricostruito il cosiddetto link epidemiologico, il collegamento fra i due casi fanesi e la fonte del contagio. Gli accertamenti hanno infatti confermato che si tratta di un episodio riconducibile al focolaio in Lombardia. Dato scientifico che ferma la ricostruzione fornita dagli stessi ottantenni, che hanno spiegato di aver ricevuto la visita della nipote (asintomatica) proveniente da Milano. La mamma della ragazza è tra le circa 100 persone che nella nostraprovincia sono in quarantena.

Questa acquisizione esclude di conseguenza che a Fano si sia in presenza di un ceppo locale del Coronavirus ed è stata accolta come un elemento positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA