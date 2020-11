Pesaro, 1.400 controlli anti Covid in due giorni, multe e sanzioni per 16 persone e un esercente

PESARO - Proseguono costantemente le attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 nel territorio di questa provincia. In particolare questi controlli si concentrano nei giorni di festa dove, nonostante le limitazioni, il movimento delle persone è più intenso.



La Prefettura fa sapere che nelle giornate di sabato e domenica le forze dell’ordine hanno controllato rispettivamente 430 e 479 persone. Le violazioni contestate sono state 11 il sabato e 5 la domenica. Nelle due giornate sono state inoltre controllate 499 attività commerciali (293 nella giornata di sabato, 206 in quella di domenica) con la contestazione di un illecito al titolare di un esercizio. La Prefettura di Pesaro e Urbino continua ad invitare i cittadini a proseguire nella puntuale osservanza delle misure di contenimento previste dalle disposizioni governative. Il punto della situazione sull’andamento dell’epidemia sarà oggetto della periodica riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, giovedì in videoconferenza, allargato come di consueto alla partecipazione di tutti i sindaci della provincia, delle autorità sanitarie e del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale.



