La Coppa della Fortuna conquistata dalla Turchia Carnevale tra sport e musica

FANO – Turchia campione d’Europa di calcio amputati non per caso. Sua anche la “Coppa della Fortuna” e senza distinguo. Perché nella seconda giornata del triangolare internazionale dedicato ad una disciplina che Fano ha adottato e che ha spalmato sul Carnevale 2018, Italia e Francia sono state portate a scuola.Doppio 5-0 quello confezionato dai detentori del titolo continentale, che in mattinata hanno sculacciato i transalpini e nel pomeriggio hanno riservato identico trattamento alle stampelle azzurre, costrette a chiudere la due giorni con zero vittorie. Fine settimana sfortunato almeno quanto il meteo.La pioggia, che già aveva condizionato il match inaugurale di venerdì, ha obbligato l’organizzazione a dirottare le due partite di ieri su un fondo in sintetico che garantisse l’agibilità. Scelta caduta sull’impianto di Tre Ponti adibito al calcio a 8 e che dunque con le sue dimensioni rispondeva ai requisiti. Inevitabile anche lo slittamento dei tempi, con Francia – Turchia in tarda mattinata e Italia – Turchia alle 16, comunque di fronte ad un discreto pubblico cui ha dato manforte il gruppo dei Panthers.La cerimonia conclusiva, che ha visto come ospite graditissima capace di commuovere i vincitori la console turca, Gamze Algun, giunta espressamente da Milano, non ha però scritto la parola fine sulla presenza del calcio amputati in città. Per domenica mattina alle 11 previsto un passaggio in piazza XX settembre e a seguire una delegazione italo-francese assisterà anche alla sfilata dei carri.Sempre in mattinata altro eventi sportivo con la Super Marathon che vedrà impegnati dalle 9 al circuito “Marconi” gli amanti della corsa. Si può scegliere fra maratona, mezza, 30 chilometri e 10. Attività fisica, se non proprio sport in senso stretto, ma a sfondo prettamente carnascialesco nella risalita dal Lido fino alla Darsena Borghese di sup canoe, kayak e pattini condotti da appassionati in maschera. Raduno alle 10, arrivo intorno a mezzogiorno e spruzzate di getto.Alle 10 inizia in viale Gramsci anche il Carnevale dei bambini con le mascherate delle scuole. Ospite un gruppo di alunni del comune terremotato di San Severino Marche. Alle 15 il via del secondo corso mascherato all'insegna della musica, come omaggio al compositore Gioachino Rossini, di cui celebra il 150esimo anniversario di morte il maestoso carro di Piccinetti, finanziato dal Comune di Pesaro, il cui sindaco Matteo Ricci oggi sarà ospite della sfilata.Ma la prova più difficile sarà di nuovo quella del numero chiuso di 15mila spettatori, residenti compresi, imposto dalle nuove norme di sicurezza e verificato con i contapersone. Perciò è consigliabile entrare presto nel circuito del Carnevale per non rischiare lunghe attese agli ingressi vigilati o, peggio, l’esclusione.La novità è che la protezione civile creerà spazi cuscinetto per evitare assembramenti di pubblico, potenzialmente rischiosi, come quelli di domenica scorsa. Allora in 2.000 si ritrovarono a premere ai varchi per entrare, riuscendo a passare solamente dopo venti minuti per il deflusso di un numero corrispondente di spettatori.Secondo la tradizione, oggi è atteso un pubblico maggiore, quindi i problemi probabilmente aumenteranno. Rispetto a domenica scorsa, ci saranno in più un secondo ingresso in via Roma, un’entrata preferenziale per disabili e personale di servizio in via 12 Settembre e un accesso per accreditati in via Da Serravalle, dove il varco diventerà anche uscita.