Auto contromano, panico in superstrada: tragedia sfiorata. Il pirata sfugge alla polizia

FANO - Panico nel tardo pomeriggio di ieri sulla Fano-Grosseto dove si è sfiorata la tragedia. Un automobilista è entrato in superstrada contromano e ha rischiato di schiantarsi contro i veicoli in transito.

Il pericolo è stato segnalato da diversi automobilisti che si sono visti sfilare accanto i due fari dell’automezzo pirata nella direzione di marcia opposta lungo la corsia di sorpasso. Le telefonate di allarme sono giunte al numero di emergenza 112 e sono state girate alla polizia di Stato.

APPROFONDIMENTI IL CONTRIBUTO L'emergenza Covid crea problemi anche ai circoli degli anziani:...

Sul posto è stata inviata la pattuglia del commissariato di Fano che si trovava in quella zona. Nonostante l’intervento tempestivo a sirena spiegata l’autoveicolo contromano non è stato intercettato. Le segnalazioni indicavano l’ingresso in superstrada nello svincolo di Calcinelli e la percorrenza in direzione mare della carreggiata che conduce verso l’interno.

Verosimilmente il conducente, per le segnalazioni con i lampeggianti e il clacson dei veicoli incrociati, si è accorto del maldestro errore ed è uscito dallo svincolo successivo prima di causare incidenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA