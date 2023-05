Raffica di controlli nei locali dell'entroterra fanese e parchi di Fossombrone: multe e denunce. Campano violento sottoposto ai domiciliari

FOSSOMBRONE - Compagnia Carabinieri di Fano impegnata durante lo scorso fine settimana con un’attenzione particolare ai luoghi frequentati dai giovani. I carabinieri delle Stazioni di Fossombrone, Cagli, Pergola e San Lorenzo in Campo hanno proceduto al controllo di oltre 50 persone e di circa 30 veicoli, contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica ad un giovane cagliese sorpreso e tre contravvenzioni per documenti di guida non in regola e per trasporto di minorenne, ad opera di altro minorenne, su un ciclomotore non autorizzato al trasporto di terze persone.

Parchi al setaccio

I controlli, oltre a riguardare le vie del centro e le principali vie di accesso e di uscita dal paese, sono stati estesi anche ai parchi cittadini, in particolare al Parco Carloni e al Parco Manganelli, noti luoghi di aggregazioni di giovani e giovanissimi del paese, dove due giovani sono stati sorpresi con dosi personali di stupefacente del tipo hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e i giovani, ai quali è stata ritirata la patente di guida, sono stati segnalati alla Prefettura di Pesaro Urbino quali assuntori.

Campano sottoposto ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Fossombrone hanno inoltre rintracciato e sottoposto ai domiciliari un giovane di 26 anni di origini campane, destinatario di un ordine di esecuzione pena di anni 2 e mesi 2 per i reati di lesioni gravissime, minaccia e porto di arma in luogo pubblico commessi a Fano nel 2018 e per tentata estorsione, lesioni e cessione illecita di stupefacenti commessi ai danni di un 17enne a Cartoceto nel 2017, al fine di estorcergli denaro relativo a pregresse cessioni di droga.