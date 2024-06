FANO - Grazie alla associazione Vivere il Poderino, i residenti si sono riconciliati con quei giovani che fino a non molto tempo fa si divertivano a mettere a soqquadro il quartiere. C’è voluto del coraggio, ma il percorso attuato dalla associazione che, grazie all’impegno dei suoi volontari opera tutto l’anno organizzando incontri, dibattiti, feste, aggregando un nucleo residenziale che in precedenza si mostrava del tutto amorfo, ovvero privo di personalità ed emotività, alla fine è risultato quello giusto.

Il successo

Più che rimpiangere la vivibilità perduta o reclamare provvedimenti di repressione più severa, si è deciso di coinvolgere i giovani nella organizzazione di un grande concerto che avrebbe visto protagonisti i ragazzi tra i 12 e il 19 anni. L’evento si è svolto il 1° giugno scorso nel parco di via Piemonte, quello stesso parco che è stato più volte oggetto di scorribande e di episodi di vandalismo fino a un recente passato e ha ottenuto uno strepitoso successo. Patrocinato dall’Assessorato alle Opportunità e alle Nuove Generazioni del Comune di Fano, con la collaborazione del Cogeu, della associazione del Comitato Genitori Unitario e il contributo della Fondazione 7 Novembre, il “Pode Live Teen Music” è stato animato da 25 ragazzi, divisi tra cantanti e band, che sono saliti sul palco esibendosi dalle 17 fino alle 23. L’iniziativa si è proposta dunque non solo di dare spazio ai giovani perché potessero esprimere il loro talento, ma anche creare un’occasione per incontrarsi tra loro e con gli adulti, in particolare quelli residenti del quartiere. L’obiettivo dell’associazione, infatti, è stato quello dare vita a una comunità educante al fine di migliorare le relazioni sociali con i ragazzi e consentire loro di trovare canali di comunicazione che potessero aiutarli a esprimere se stessi e strumenti che avrebbero consentito di acquisire fiducia nelle proprie risorse.

I pannelli

Nel corso della manifestazione sono stati inaugurati anche i pannelli decorati dagli studenti della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Nuti nell'ambito del progetto “Chi non ha paura?” promosso dalla stessa associazione Vivere il Poderino. Si sono esibiti in concerto: il Dj Carbo, gli Island Girlz, Jacovinz, Claudia Abbondanzieri, Chiara Russo, Angelica Gennari, Angelica Grilli, il duo Valentina e Michela; nella seconda parte: Elia Burcini, Nanoz, gli Nameless71, Matilde Mattioli, Asia, Off Baby, Claudia Elia e i Thriving Fellas.