URBINO - Il sindaco Maurizio Gambini proprio questa mattina comincerà a sentire tutti i primi cittadini dei comuni che ricadono sotto la competenza dell’Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado al fine di assumere un’iniziativa univoca per far sentire la protesta del territorio contro l’unificazione con l’Arcidiocesi di Pesaro nella persona del vescovo Sandro Salvucci.

«Cancellata una storia ultramillenaria»

«U na decisione che ha cancellato l a storia ultramillenaria di Urbino - ribadisce il sindaco - e di una comunità che ha dato natali a personaggi eccellenti decantati da tutta la Nazione ed è sede di una U niversità tra le più antiche d’Italia. Non ci fermeremo , non possiamo essere traditi dalla Chiesa che così ci lascia tristemente soli. Incontriamoci, non è detta l’ultima parola » .

«Non molliamo»

Giuseppe Magnanelli, priore della Confraternita di San Giovanni e voce del c omitato “No all’accorpamento con Pesaro”, è per «n on mollare ». « Ci incontreremo e vedremo il da farsi - conferma Magnanelli - . La mia preoccupazione e la mia amarezza sono principalmente di ordine pastorale. In questi tempi di aridità spirituale, di indifferenza e di relativismo etico, per intensificare e rendere vivo l’annuncio evangelico, occorrerebbero più forze in campo e quindi anche un arcivescovo in più piuttosto che uno in meno. Lo stesso inoltre è chiamato a seguire e coordinare l’attività pastorale dei sacerdoti molto impegnati, con più parrocchie, nell’esercizio del loro ministero, nell’amministrazione dei sacramenti e nei numerosi impegni burocratici amministrativi. Nel messaggio di monsignor Salvucci ho sentito parlare della necessità di scrutare i segni dei tempi, di collaborazione, di sintesi, di testimonianza evangelica. Giusto! Ma questo è possibile togliendo il p astore a tempo pieno? In questo tempo di nuova evangelizzazione – c hiede Magnanelli - chi coordinerà la formazione dei fanciulli? Chi seguirà quella delle famiglie che presentano segni di fragilità? Chi quella dei movimenti ecclesiali? » .

Questione anche territoriale