PESARO Una ruspa attesa per quasi due anni in Soria. Il cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola media Dante Alighieri ha subito innumerevoli ritardi, per vari motivi. Ma ieri finalmente è arrivato il mezzo meccanico con pinza elettrica che ha iniziato la demolizione della struttura scolastica di via Gattoni. Ad occuparsene, la ditta Galeazzi srl (sub affidataria di questa parte di lavoro per conto della Gm di Fano), che ha operato sotto gli occhi di alcuni curiosi che cercavano di sbirciare oltre le transenne l'intervento di abbattimento dell'edificio.



La tempistica



Gli uomini dell'impresa sul posto ieri hanno riferito che la demolizione vera e propria, che è partita dalla parte inferiore della scuola sul lato più interno a Soria, durerà circa tre settimane. Ma serviranno circa tre mesi per completare le varie fasi della demolizione, compreso lo smistamento dei rifiuti edili. Le tappe degli ostacoli sono state diverse. Secondo il cronoprogramma originario, sarebbero dovuti iniziare tra novembre e dicembre 2022, con la scuola già al tempo libera dagli studenti. Poi ci sono stati una serie di problemi. Il progetto è stato dovuto adeguare più volte per cercare di mantenere il finanziamento ottenuto dentro i costi, vedi le materie prime. Affidato l'incarico professionale per integrazione di indagini e verifiche strutturali - consulenza geotecnica, mentre la gara per la direzione lavori era andata deserta. Poi la strada, dopo una lunga salita, si era fatta in discesa a partire dalla primavera di un anno fa. Dopo aver riavviato le pratiche per una procedura negoziata al fine di individuare il direttore dei lavori, l'incarico era stato affidato a maggio 2023. L'impresa aggiudicataria dell'appalto aveva rinunciato, dopo alcuni problemi emersi, e gli uffici erano andati avanti nella graduatoria, arrivando alla terza classificata, Rti composto da Gm di Fano e Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini. Lo scorso 19 marzo l'allestimento del cantiere, l'abbattimento delle piante sul lato anteriore della scuola, poi tutto fermo, o quasi. Fino a ieri mattina.



Lo sviluppo



Per rifare la Dante Alighieri, c'è un investimento di 6,5 milioni di euro, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale. L'attuale immobile scolastico di Soria verrà demolito e ricostruito nella parte relativa alle classi e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. I lavori, secondo i tempi indicati nell'appalto, dureranno due anni dall'avvio del cantiere. Secondo il progetto, nel nuovo edificio troveranno spazio 21 aule per le lezioni degli studenti, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un'aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l'infermeria al secondo piano.



Il rientro



I ragazzi della scuola media sono stati trasferiti per il secondo anno consecutivo alla Pesaro Studi. Da quest'anno, con le lezioni che termineranno il 6 giugno, insieme ai 250 ragazzi della scuola elementare Mascarucci, il cui edificio è già stato alienato dal Comune ai privati per costruirci le residenze. Tutti gli studenti, media ed elementari, torneranno, dopo il cantiere di via Gattoni, nella nuova Dante Alighieri.