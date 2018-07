Terribile schianto tra auto e moto nella notte Muore ragazzo di 24 anni volato sull'asfalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - Terribile schianto nella notte a Calcinelli, nel Comune di Colli al Metauro: morto un ragazzo di 24 anni.Lo schianto è avvenuto poco prima di mezzanotte: il 24enne di Lucrezia di Cartoceto stava viaggiando su via Ponte Metauro, in sella alla sua enduro 125, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Saltara, si è scontrato frontalmente con una Opel condotta da un 50enne di Isola del Piano. L'impatto è stato tremendo ed il ragazzo è stato sbalzato sulla strada. Immediati i soccorsi da parte dei soccorritori del 118, ma per il ragazzo purtroppo non c'era più nulla da fare.