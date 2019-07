Perseguita la ex e viola il divieto del giudice, scattano agli arresti domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI DEL METAURO - A inizio giugno si è presentato sotto casa della ex, prima con grida e insulti e poi sfondando la porta a calci. Sottoposto a un divieto di avvicinarsi e comunicare con la donna. Ma non gli è bastato: ha violato il provvedimento, continuando a chiamarla e a mandarle messaggi. Per questo un 51enne di Colli al Metauro è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri, dopo l'ordinanza di custodia emessa dal Gip di Urbino. Separato, dal 2013 aveva allacciato una relazione con la nuova compagna. Ma, dopo la nascita di un figlio nel 2015, anche questo rapporto ha mostrato limiti, tanto da finire. A quel punto l'uomo avrebbe avuto sempre più spesso atteggiamenti aggressivi. Dopo l'episodio di giugno, la donna si è decisa a denunciarlo.