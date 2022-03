Uomo di 64 anni trovato morto in casa, il decesso risale a qualche settimana fa

COLLI AL METAURO - Le ultime segnalazioni sul suo conto risalivano al dicembre scorso, ieri mattina intorno alle 9.45 i vigili del fuoco l’hanno ritrovato senza vita nel suo appartamento, al secondo piano di un condominio a Fiordipiano, frazione di Colli al Metauro. Un uomo riservato, dicono di lui in paese.

Natali toscani, sessantaquattrenne, risultava ancor più schivo dopo il decesso della madre, che abitava con lui, avvenuto alcuni anni fa. Una persona sola, senza rete familiare in zona: sono stati i vicini di casa a segnalare ai carabinieri di Colli al Metauro la sua prolungata assenza e le mancate risposte a ogni tentativo di mettersi in contatto con lui. Con ogni probabilità si è trattato di una morte per cause naturali e risalente a diverso tempo fa, forse ad alcune settimane addietro.

La salma è ora nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce a Fano, nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, che di solito in simili vicende dispone un esame autoptico. Attivata anche la polizia locale di Colli al Metauro, per individuare eventuali parentele, e i servizi sociali del Comune per le incombenze del caso. Intervenuti i vigili del fuoco da Fano, che sono entrati nell’appartamento da una finestra che si affaccia sul terrazzo.

