Nell'auto sette cellulari ​tessere sanitarie e una pistola: denunciato

COLLI AL METAURO - Il conducente di un’Alfa Romeo 159, un forsempronese di 52 anni è stato fermato dai carabinieri di Colli al Metauro in una zona isolata a Calcinelli. Sul sedile del passeggero c’erano sette smartphone nuovi e di cospicuo valore, ancora avvolti nelle confezioni originali. L’uomo non è riuscito a giustificare in modo convincente il possesso dei telefonini, soprattutto si è mostrato sempre più nervoso con il trascorrere del tempo, quindi la pattuglia ha approfondito il controllo, perquisendo il mezzo.All’interno di una tasca posteriore, sul lato del passeggero, è stata trovata una pistola scacciacani calibro 8 di marca Bruni, priva del tappo rosso, completa di caricatore e con un colpo a salve in canna. Nascoste nell’abitacolo, inoltre, schede di memoria, atomizzatori per sigarette elettroniche, anche questi nuovi, e due tessere sanitarie complete di codici fiscali: una risulta nel bottino di un furto risalente all’agosto 2018 e l’altra era stata smarrita un mese prima. Tutti i beni sono stati sequestrati, si cerca di rintracciarne i legittimi proprietari.