Rogo doloso al deposito degli scuolabus: 5 distrutti e altri 8 inutilizzabili

di Osvaldo Scatassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - «Ho sentito degli schioppettii, mi sono affacciato, ho visto l’incendio a pochi metri dalla mia abitazione e ho dato l’allarme». Brucia nella notte il deposito degli scuolabus in via del Progresso a Calcinelli di Colli al Metauro e il vicino di casa racconta le sue ore da incubo, costretto a riparare altrove per sottrarsi a una situazione di potenziale pericolo per se stesso e per la moglie.Cinque i mezzi distrutti dalle fiamme, posti sotto sequestro dai carabinieri della stazione locale che seguono la pista dell’incendio doloso. Danni ingenti, dunque, abbinati a forti disagi.