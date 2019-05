Il rogo al deposito distrugge gli scuolabus: è giallo sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - Uno spaventoso e per certi versi inquietante incendio si è sviluppato nella notte a Calcinelli, nel Comune di Colli al Metauro.L'allarme è scattato introno alle 3,30 nel capannone che funge da deposito per i 16 scuolabus della ditta che garantisce il servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Colli al Metauro e Cartoceto. Malgrado l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco i danni sono ingenti: alcuni dei 16 mezzi custoditi nella struttura sono stati completamente distrutti. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte, ma resta un mistero l'origine del fuoco. Indagano, per far luce sulla vicenda, i carabinieri.