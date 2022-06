Pnrr sanità, Acquaroli incontra i sindaci: domani riapre il privato di Sassocorvaro

COLLI AL METAURO - Si sono ritrovati a Colli Metauro, nel territorio del sindaco Pietro Briganti, su richiesta dei primi cittadini per una verifica degli impegni del Pnrr legati alla realizzazione delle strutture territoriali che dovranno integrare l’offerta ospedaliera, ovvero case di comunità e ospedali di comunità. Un confronto tra la Regione e i Comuni coinvolti nel piano degli interventi regionali.

C’era il governatore Francesco Acquaroli, accompagnato dagli assessori alla tutela della salute Filippo Saltamartini e all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli, con l’assessore regionale Stefano Aguzzi. Presenti i sindaci Maurizio Gambini di Urbino, Daniele Grossi di Sassocorvaro, Massimo Berloni di Fossombrone, Alberto Alessandri di Cagli, Emanuele Petrucci di Mombaroccio e Nicola Barbieri di Mondolfo. In provincia di Pesaro Urbino è prevista la realizzazione di 4 case di comunità per la presa in carico sanitaria della persona: a Pesaro (Galantara, frazione di Trebbiantico, per 2,5 milioni di euro di investimento), Cagli (500mila euro), Mondolfo (400mila) e Fossombrone (700mila).

Dal Pnrr saranno attinti fondi per 2 ospedali di comunità per l’assistenza sanitaria intermedia: a Mombaroccio (3,6 milioni di euro) e Cagli (6,3 milioni). L’ospedale di comunità è presente anche a Fossombrone. Confermata la modifica del piano regionale deliberata dalla Regione il 30 maggio scorso con la suddetta inversione tra Mombaroccio e Pesaro delle opere inizialmente previste. Entro l’estate saranno definiti l’organizzazione dei servizi nelle strutture e il cronoprogramma dei lavori. Nell’incontro è stato comunicato che domani a Sassocorvaro torneranno attivi i servizi sanitari per l’utenza del privato convenzionato.

