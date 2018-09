Si perde nei boschi cercando funghi: donna salvata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - Si perde nei boschi mentre cerca funghi a Pian di Rose, è ritrovata dai carabinieri di Colli al Metauro dopo circa un’ora di ricerche. Disavventura a lieto fine nella mattinata di ieri per una pensionata residente a Calcinelli. La donna, 69 anni, intorno alle 8 si rende conto di essersi smarrita. Per fortuna il cellulare prende, c’è campo in quella zona pur periferica, e la cercatrice di funghi riesce a mettersi in contatto con il centralino del 112. Gli appuntati scelti Antonio De Luca e Matteo Ricci cominciano le ricerche. Dopo circa un’ora di cammino, facendosi largo fra rovi e intrecci di rami, il carabiniere riesce a individuare la cercatrice di funghi, quando ormai sono entrambi senza voce.