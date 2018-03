Operaio precipita rovinosamente dal ponteggio Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO – Un grave incidente sul lavoro è accaduto in un capannone nella zona industriale di Calcinelli.Un operaio 32enne che stava eseguendo dei lavori, è infatti precipitato da un ponteggio procurandosi un grave trauma addominale. Immediate le operazioni di soccorso, i sanitari del 118, viste le gravi condizioni dell’uomo, hanno disposto il suo trasporto all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza. Sul posto, per stabilire la dinamica dell’infortunio, i carabinieri di Colli al Metauro e gli ispettori del lavoro Asur.