Offese sui social all'ex sindaco: 10 avvisi di garanzia

COLLI AL METAURO - Offese su Facebook e sui manifesti listati a lutto nei confronti di Alberto Alesi quando rivestiva la carica di sindaco di Montemaggiore al Metauro. L’udienza preliminare ha coinvolto tre persone nei cui confronti il giudice ha ritenuto di procedere rinviandoli a giudizio. Il primo grado è annunciato imminente. Ma gli avvisi di garanzia, si tratta delle seconda tornata, riguardano altre dieci persone.Erano i tempi caldi del dibattito sulla fusione tra i Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Dopo giornate all’insegna di dibattiti, manifestazioni i primi screzi sulla Rete. Il sindaco presenta tre diversi esposti alla procura di Pesaro. Il primo con stampe delle schermate Facebook per documentare «insulti rivolti al primo cittadino». Il secondo contro ignoti per un volantino affisso anche sui necrologi ma non sono stati identificati gli autori. Il caso verrà archiviato. Nel terzo esposto altre videate che coinvolgerebbero, come detto, una decina di persone. Un turbinio che sta scuotendo l’intera comunità montemaggiorese non più di stanza nel Comune diventato Municipio di Colli al Metauro a seguito della fusione nonostante il referendum avesse registrato la vittoria dei no.