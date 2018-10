La lite per gelosia degenera: â€‹accoltella l'ex marito della compagna

di Lorenzo Furlani

COLLI AL METAURO - Duello rusticano per gelosia a Tavernelle di Serrungarina. Si sono affrontati due uomini, divisi da una relazione sentimentale con la medesima donna, per uno attuale e di fatto e per l’altro trascorsa e matrimoniale, in una situazione resa più difficile dalla presenza di due figli nati dall’unione coniugale.L’esito è stato rapido e cruento: una coltellata all’addome sferrata dal compagno della donna all’ex marito, che aveva sfidato il rivale davanti a casa per un chiarimento, un colpo che ha provocato un taglio nella pancia con la fuoriuscita di visceri. E’ accaduto alle 22 di domenica nella frazione di Colli al Metauro. L’accoltellatore, 54 anni, è stato arrestato pochi minuti dopo dai carabinieri per tentato omicidio.