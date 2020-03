Con l'auto prima fuori strada poi contro un albero: quattro ragazzi, tre minorenni, trasferiti all'ospedale regionale di Ancona

COLLI AL METAURO - Quattro persone, tra cui tre ragazzi poco più che ventenni, sono rimaste feriti nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla Flaminia, a Tavernelle di Colli al Metauro. Lo schianto attorno all'1.30. L'auto su cui viaggiavano i quattro è finita prima fuori strada e poi contro un albero. Soccorsi dal 118 sono stati trasferiti tutti all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Per mettere in sicurezza il tratto la sede stradale è stato necessario chiudere il tratto di Flaminia. © RIPRODUZIONE RISERVATA