Famiglia disperata â€‹per bimbo di 8 anni disperso ma stava guardando la tv

COLLI AL METAURO - Un incubo a occhi aperti, due ore di angoscia durante le quali alla mente si sono affacciati tutti i pensieri peggiori che possono riguardare un bambino che si ritrovi solo nel buio in compagnia di qualcuno poco raccomandabile. L’altra sera a Tavernelle, è scattato l’allarme per la scomparsa di un bambino di otto anni.Allarme che dopo due ore ha fatto sfumare porprio lui, il bimbo “Ma cosa succede, non è ora di cena?”. Il piccolo, che frequenta la terza elementare di Colli al Metauro, osservava dall’alto quelle persone agitate, dietro la ringhiera del terrazzo dell’appartamento della sorella, al secondo piano, dove si era rintanato a guardare la televisione. La madre alla vista del bambino, stranito ma sano e salvo, è svenuta sopraffatta dall’emozione ed è intervenuta l’ambulanza del 118 prima che si riprendesse.