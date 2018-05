Compra coca, ma nel pacco c'è soltanto pasta: arrestato comunque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - E’ stato trovato in possesso di un ovulo al cui interno, di primo acchito era sembrato che ci fossero trenta grammi di cocaina pagati 1.700 euro. Ad un più attento esame del narcotest quella polvere bianca altro non era che semplice pasta alimentare costata un occhio della testa. E’ finito nei guai un trentenne che orbita nell’area di Calcinelli di Saltara, già noto alle forze di polizia per traffici legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. E’ incappato ancora una volta nelle rete dei controlli messi in atto dai carabinieri di Colli al Metauro al comando del luogotenente Antonello Pannaccio. A seguito di perquisizioni nell’appartamento del trentenne sono saltati fuori altri 18 grammi di cocaina, stavolta di ottima qualità, oltre a bilancini e strumenti idonei per il taglio e il confezionamento di dosi da immettere sul mercato locale. L’uomo è stato fermato e tratto in arresto. E’ tornato a piede libero in attesa del processo