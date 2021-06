Oggi il funerale del bimbo ucciso da un'insufficienza respiratoria a 6 mesi: la comunità si stringe intorno alla famiglia

COLLI AL METAURO - Una tragica fatalità ha provocato la morte del bambino di sei mesi che viveva a Villanova di Colli al Metauro insieme con i suoi genitori e il fratellino di due anni. L’autopsia, effettuata ieri nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce a Fano, ha infatti accertato che il decesso è avvenuto per un’insufficienza respiratoria. L’autorità giudiziaria ha quindi rilasciato il nulla osta alla sepoltura.

Il funerale del piccolino sarà celebrato oggi alle 15.30, nella chiesa di San Giovanni Bosco a Villanova, dal parroco don Alcide Baldelli. L’ultimo saluto a un angioletto, un bel bambino sano e robusto. Una tragedia terribile, che ha colpito una famiglia (padre e madre di età poco inferiore ai 30 anni, lui operaio, lei insegnante) giovane e tanto stimata dai compaesani. Un’intera comunità, persone anche dei centri vicini, si sono stretti al dolore della coppia in un moto di solidarietà e di affetto.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di domenica scorsa, intorno alle 23, mentre il bambino dormiva nella sua culletta. In casa c’erano anche il papà, la mamma e il fratellino più grandicello. I genitori si sono accorti che stava accadendo qualcosa di gravissimo, già il loro piccolo non respirava più, e hanno chiesto soccorso al 118. Assistiti al telefono, hanno tentato di rianimare il bambino, senza però riuscirci. Senza esito anche il successivo intervento del personale medico arrivato in ambulanza, che si è protratto per oltre mezz’ora nella speranza di salvare la vita al piccolino. Nulla da fare, però. Il caso è stato seguito dal sostituto procuratore Silvia Cecchi del Tribunale di Pesaro e gli accertamenti di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Colli al Metauro, coordinati dal luogotenente Antonello Pannaccio. Loredana Buscemi, della medicina legale agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, è stata incaricata dell’autopsia.

