Autobus inceneriti, Procura: «Le piste sono tutte aperte, chi sa collabori»

di Lorenzo Furlani

COLLI AL METAURO - «Le indagini sull’incendio che ha distrutto il deposito degli scuolabus di Calcinelli non escludono alcuna ipotesi perché allo stato attuale non è stata accertata la causa. Se qualcuno avesse visto o sapesse qualcosa è pregato di farcelo sapere».Così la procura della Repubblica di Pesaro, che garantisce il massimo scrupolo investigativo sul rogo che dopo le 3 di notte di lunedì, nel capannone di via del Progresso, ha mandato letteralmente in cenere 5 scuolabus e ne ha resi inutilizzabili altri 8.