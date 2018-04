Quattro nuovi autovelox in pochi chilometri: esplode la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - Monta la protesta nel Municipio di Serrungarina. Quattro autovelox sono stati posizionati, due per parte e a scalare, lungo la strada che dal centro di Tavernelle attraverso il ponte sul Metauro e consente l’accesso alla superstrada oppure di raggiungere il versante collinare dei Municipi di Terre Roveresche. «Uno stillicidio per gli automobilisti vessati da ogni dove - hanno telefonato in diversi - a parte che si spera verranno resi noti i motivi della scelta appena fatta, bisogna ricordare che lungo la Flaminia a pochi chilometri è stato posizionato un altro autovelox dal Comune di Montefelcino, che il telelaser e quasi sempre attivo poco oltre l’abitato di Tavernelle, che due altri autovelox sono stati piazzato lungo la superstrada. Uno dei quali nello svincolo di Serrungarina. Se aggiungiamo i controlli delle altre forze di polizia ci si rende conto di quale situazione si sia venuta a creare».