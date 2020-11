Cocaina per le piazze di Fano e Pesaro, smantellata la banda dello spaccio

FANO - I carabinieri della Compagnia di Fano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per Indagini Preliminari di Pesaro nei confronti di nove persone, tutte indagate a vario titolo, e in concorso tra loro, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina, riciclaggio ed estorsione. Quattordici in tutto gli indagati, dei quali uno è stato raggiunto dalla custodia cautelare in carcere, e altri otto - al pari dell’arrestato - sono stati interessati dal sequestro per equivalente dei beni mobili e immobili di loro proprietà per un ammontare complessivo di circa 150.000 euro, costituente il profitto ottenuto dalla vendita dello stupefacente.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Fano unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pesaro, si sono protratte dal dicembre 2019 al marzo 2020 e hanno consentito di disarticolare un pericoloso sodalizio criminale composto da 9 persone (tutte italiane e di origine campana, dimoranti negli abitati di Acerra e Cicciano), dedito allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina sulle piazze di Fano e Pesaro. Complessivamente sono stati contestati 14 “capi d’imputazione”, 5 riconducibili a più dazioni nel tempo dello stupefacente, 8 episodi di riciclaggio di denaro contante e 1 episodio di estorsione. Durante l’indagine sono stati eseguiti in tutto 4 arresti in flagranza con il sequestro di circa mezzo chilo di cocaina.

