Sorpresi con l'hashish fuori ​da un locale: due ragazzi nei guai

CINGOLI - I carabinieri della stazione di Cingoli hanno denunciato alla procura un giovane di 20 anni della provincia di Pesaro per possesso di hashish. Un coetaneo, anche lui pesarese, è stato invece segnalato alla prefettura per uso personale della stessa sostanza. I militari della stazione, insieme ai colleghi di Treia ed a quelli del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto dell’uso e del commercio di droghe. Il blitz è scattato a Cingoli nei pressi di un locale che già in passato era stato oggetto di mirati controlli ed anche sottoposto a chiusura per via della presenza di uomini noti alle cronache giudiziarie.