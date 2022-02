Comune di Fano e Regione accelerano sulle ciclovie: condivisa la pista del Metauro

FANO - La giunta comunale ha approvato un protocollo da stipularsi con la Regione Marche per la realizzazione di percorsi ciclopedonali di rilevanza regionale e nazionale. L’intento è quello di includere nello stesso schema, oltre alla ciclovia Adriatica, anche la ciclovia del Metauro; intento perseguito dalla stessa Regione Marche.

Quattro milioni a Fano

Argomento delicato perché, come è noto, non esiste concordanza sul tracciato di questa infrastruttura di grande interesse turistico, proposto dal Comune di Fano che propende per un percorso al lato della ferrovia Fano – Urbino e adottato dalla Regione che ha scelto un itinerario che utilizza in parte percorsi esistenti, quali strade comunali e interpoderali e, in parte nuovi percorsi.

Tuttavia per quanto riguarda il primo stralcio di questa arteria della mobilità compatibile Comune e Regione concordano su quanto segue: il nuovo percorso della ciclovia del Metauro avrà inizio nella intersezione con la ciclovia Adriatica e terminerà al confine con il Comune di Cartoceto. In particolare il tracciato attraversa e valorizza per mezzo di un nuovo ponte ciclo-pedonale che attraverserà via Papiria e il canale Albani, sia la fruizione del parco urbano in prossimità dell’aeroporto sia il collegamento tra lo stesso parco e il quartiere Sant’Orso.

L’importo stimato per la realizzazione del percorso ricadente all’interno del Comune di Fano è di 3.900.000 euro. A questo proposito la Regione Marche ha già finanziato con i fondi Fsc (Fondi per lo Sviluppo e la Coesione) e fondi regionali per un importo di 3.700.000 euro la progettazione e la realizzazione della ciclovia del Metauro, ricadente nel territorio del Comune di Fano.

Le risorse dal Pnrr

L’opera più importante che verrà realizzata per quanto riguarda la ciclovia Adriatica, di cui è già stato completato un primo tratto a Ponte Sasso. è invece il ponte sul fiume Metauro; un nuovo ponte del tutto indipendente da quelli esistenti in funzione della Statale 16 e della ferrovia, che costituirà un importante nodo di collegamento non solo tra il tratto di ciclovia Adriatica tra Fano e Marotta, ma anche con l’itinerario ciclabile naturalistico lungo il fiume Metauro e quindi con i quartieri lungo la strada provinciale 16, con particolare attenzione alle caratteristiche storico, architettoniche e ambientali del territorio circostante.



L’80 per cento della spesa totale per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura sarà a carico della Regione Marche la quale si è impegnata a trarre le risorse dal Pnrr. Il restante 20 per cento sarà a carico del Comune di Fano, il quale si è impegnato a cofinanziare, per 200.000 euro anche la quota relativa agli espropri per la realizzazione della ciclovia del Metauro. Tutto questo non significa che il Comune di Fano si sia appiattito sul tracciato generale redatto dalla Regione Marche, ma ha scelto di attendere il progetto allo studio di Rfi per esprimersi definitivamente e agire di conseguenza. Nel frattempo è stato dato l’incarico ad un professionista esterno per redigere il progetto di fattibilità relativo al tratto di sua competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA