Travolto sulla bici mentre tornava a casa, paura tra i passanti per il corpo steso sull'asfalto

MAROTTA - Investito mentre torna a casa in bicicletta. Paura per un ciclista urtato da una Opel station wagon ieri sera poco prima delle 20 all’incrocio tra viale delle Province e viale della Repubblica. L’uomo è caduto a terra in seguito allo scontro con la station wagon che si immetteva in viale delle Provincie svoltando a sinistra mentre proveniva da viale della Repubblica.

Il ciclista è stato prontamente stabilizzato e soccorso dall’equipaggio del 118. Fortunatamente l’impatto non è stato molto violento e il nordafricano non ha riportato ferite o traumi gravi alla testa.

Ai sanitari che lo hanno soccorso ha risposto ed è apparso cosciente anche se piuttosto dolorante. A preoccupare sono soprattutto le ferite e eventuali traumi che potrebbe aver riportato agli arti inferiori.

L’uomo, dall’apparente età di anni 50, nordafricano, stava rientrando nella sua abitazione in via Ancona. Sull’asfalto sono stati rinvenuti la targa della station wagon, condotta da una donna, che si è subito fermata contribuendo a sincerarsi delle condizioni del ferito.

La viabilità è rimasta chiusa parzialmente, numerosi residenti sono scesi in strada per vedere cosa era accaduto e automobilisti in transito hanno telefonato allarmati vedendo il corpo del ferito disteso a terra sull’asfalto.

Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fano. Il nordafricano percorreva viale delle Province e quando è arrivato all’incrocio c’è stato l’impatto con la Opel.

