Cade della bicicletta dopo una curva Grave un ciclista amatoriale

PESARO - Sono gravi le condizioni di un ciclista di 59 anni residente a Gradara rimasto ferito nel pomeriggio di domenica in un incidente avvenuto sulla provinciale 38 che da Tavullia scende a Borgo Santa Maria.L'uomo, che era in sella a una mountain bike all'uscita di una curva, mentre affrontava il tratto rettilineo di via Lancisi, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in avanti sull'asfalto riportando un grave trauma facciale.Sono stati alcuni passanti a soccorrerlo e a dare l'allerta. Sul posto il 118 e la polizia locale di Pian del Bruscolo. I medici dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove si trova ricoverato si sono riservati la prognosi.