PESARO - Rischia di diventare più salato il conto finale dei lavori per realizzare la ciclabile di via Fratti-via Belgioioso. L’iter per l’avvio del cantiere in autunno deve ancora essere definito ma già si parla di costi e aggiornamento dei conti.

Il progetto della nuova ciclabile è stato presentato nell’autunno 2021, nel mezzo il cantiere di Marche Multiservizi per la posa dei sottoservizi, e ora che il cerchio sta per chiudersi il servizio comunale Manutenzioni si trova costretto a riaggiornare i prezzi su materie e forniture. Il dirigente del servizio comunale ha sulla scrivania il progetto da rivedere sulla base delle variazioni o aumenti di prezzo per il settore edilizia e lavori pubblici. Allarga le braccia sconsolato il dirigente, l’architetto Eros Giraldi, tanta è la mole di lavoro delle opere e relativi aggiornamenti. «Il caso dell’intervento di via Fratti ne è un esempio – osserva – a onore del vero va detto che non sappiamo ancora a quanto ammonterà l’incremento finale, dal momento che la procedura di riallineamento è tuttora in corso. La Regione Marche a fine luglio ha emesso un nuovo prezzario valido su base regionale per l’esecuzione di tutte le opere pubbliche 2022. Conseguenza sono poi tempi che si allungano per l’avvio dei lavori vero e proprio. In questo momento le consegne di materie e materiali sono a 15 mesi.

APPROFONDIMENTI FANO Sorpresa, spunta una nuova rotatoria a Fenile

Il progetto chiuso

Il progetto della ciclabile via Fratti-via Belgioiso è stato definitivamente chiuso a primavera ma ancora dev’essere bandita la gara proprio perché c’è da adeguarsi obbligatoriamente al nuovo listino regionale per l’edilizia e gli appalti. Prima della crisi Ucraina e dei rincari generalizzati, capitava che i listini venissero resi noti anche ogni due anni, ora invece tutto è cambiato. Per mettere le imprese interessate nella condizione di poter partecipare e non avere spiacevoli sorprese dopo l’affidamento, siamo costretti e rivedere il computo. Il costo dell’intervento attualmente inserito nel piano triennale delle opere pubbliche è di 500 mila euro. Vedremo a quanto ammonteranno i possibili aumenti ma indicativamente si potrebbe parlare di un 15 per cento in più». E va anche bene perchè per altre opere il costo finale potrebbe lievitare anche del triplo per adeguarsi all’ultimo prezzario. «Il progetto di via Fratti resta quello – entra nel merito l’assessore all’Operatività Enzo Belloni – anche se al primo consiglio comunale utile dovrà essere riapprovato per gli aggiustamenti di costi e altri aspetti tecnici. Fatto questo si dovrà bandire la gara d’appalto presumibilmente entro ottobre per poi iniziare i lavori». Quanto a Marche Multiservizi il cantiere dei sottoservizi è praticamente terminato e ora bisognerà riasfaltare l’asse di propria competenza. «E dopo la pista ciclabile verrà realizzata, nell’ambito dello stesso cantiere – conclude il dirigente Giraldi- anche la rotatoria all’incrocio fra via Fratti e Madonna di Loreto, che migliorerà la sicurezza lungo quello snodo sempre altamente trafficato».