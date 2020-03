Fano, carabinieri conformi ai doveri Chalet del Mar, la causa va a vuoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Idi Fano si sono comportati correttamente nell’esercizio delle proprie competenze di polizia giudiziaria, non sono ravvisabili dolo o colpa nei sequestri preventivi delloe dell’impianto audio del locale eseguiti nell’estate 2017 nell’ambito delle indagini sulle attività abusive di pubblico spettacolo a Fano, e in particolare sulla spiaggia di Arzilla, con rischio per l’incolumità pubblica.LEGGI ANCHE:Il Tribunale civile di Ancona ha rigettato l’istanza della società Phillrich, titolare della gestione, che contestando la legittimità di quei provvedimenti cautelari e lamentando un notevole danno economico subìto, chiedeva la condanna del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Ministero dell’interno e/o del Ministero della difesa, ciascuno per la propria competenza, al risarcimento di 200mila euro per l’intera stagione 2017 - a partire dal primo sequestro del locale del 27 maggio - o, in via subordinata, di 27mila euro in relazione al secondo sequestro, limitato all’impianto audio, eseguito il 17 agosto.LEGGI ANCHE:L’iniziativa legale della società di gestione, promossa alla fine del 2018, aveva suscitato molto clamore in città per il suo carattere atipico, provocando tra le altre reazioni la disapprovazione del sindaco e la dissociazione dei due soci di maggioranza della società Chalet del Mar, proprietaria dell’immobile.Per il Tribunale di Ancona, competente sulle vertenze contro lo Stato, il giudice Valerio Guidarelli ha riconosciuto ciò che era evidente già all’epoca, in base alla cronaca dei fatti. «I militari, dopo aver acquisito elementi il più possibile oggettivi - si legge nelle motivazioni della sentenza depositata lo scorso 18 febbraio, dopo le conclusioni delle parti nell’udienza del 21 novembre precedente - hanno agito in via del tutto precauzionale, con valutazioni del tutto prive di qualsiasi carattere di arbitrarietà e/o vessatorietà e senza alcun intento persecutorio».L’istanza della Phillrich prendeva le mosse dalle decisioni del giudice per le indagini preliminari parzialmente difformi dalle valutazioni dei carabinieri, peraltro secondo una tipica dialettica processuale. Al riguardo, il giudice osserva come per sua natura l’attività investigativa, pur svolta nel rigoroso rispetto di regole e garanzie, sia connotata da una forte discrezionalità.In particolare il gip non aveva convalidato il secondo sequestro preventivo dell'impianto di filodiffusione, ritenendo mancante il requisito dell'urgenza. Ma il Tribunale civile rileva che la scelta dei carabinieri di intervenire solamente sull’impianto audio era stata proporzionata sia all’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica che all’interesse privato dell’attività di impresa perché il locale non era stato chiuso.«Lo stesso gip - osserva il giudice Guidarelli - ha rilevato l’assoluta complessità della questione in relazione alle pregresse vicende amministrative autorizzatorie, sicché non si può ritenere che il sequestro sia stato disposto in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono sempre ispirare l’operato dei pubblici ufficiali». La conclusione è che «il comportamento dei militari dell’Arma è quindi risultato conforme ai loro doveri d’ufficio, con conseguente esclusione a priori di una sua natura dolosa o colposa, da cui discende - quale necessario corollario - la mancanza del presupposto fondamentale per l’affermazione di responsabilità a carico dei convenuti» ovvero il comandante generale dell’arma e i ministri dell’interno e della difesa.