Non solo Modena: anche nelle Marche c'è una zona famosa per i rave party

URBINO - Non si sono spenti gli echi (e neanche gli amplificatori) sul mega rave in corso di smobilitazione a Modena, che già l'argomento ha fatto irruzione nell'agone politico, con il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni che ha annunciato un pacchetto di norme per affrontare questo tipo di situazioni. Non si tratta di un fenomeno nuovo: da anni ormai si organizzano cladestinamente, grazie al tam di socal come Whatsapp e Telegram, eventi che spesso richiamano partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero. E le Marche non sono estranee al fenomeno, anzi, c'è un luogo che frequentemente finisce agli onori delle cronache per i rave party: il bosco delle Cesane.

Il luogo

Isolati, ma facilmente raggiungibili, con pochi vicini che possono lamentarsi per il fracasso: i boschi delle Cesane, a cavallo dei comuni di Urbino e Fossombrone, sono da anni uno dei luoghi che attirano i ravers da tutta Italia.

l 13 marzo scorso un rave party fu organizzato alle Cesane, nei pressi delle ex cave, Presenti giovani provenienti dall’Umbria, da Rimini, da Fano, San Benedetto e Ascoli. Le attività di sgombero da parte delle forze dell’ordine sono iniziate solo alle 11 di domenica, quando sul posto sono arrivati i rinforzi da Pesaro. Poi, sono continuate fino alle 14.30. Sul posto erano presenti circa 150 persone con una trentina di autoveicoli

Nuovo allarme il 22 aprile stessa zona e setesso modus operandi, con centinaia di giovani fatti sgomberare. E di nuovo il 18 luglio, sempre in zona Cave: dalla mattina fino al tramonto le forze dell’ordine sono state impegnate non solo a identificare organizzatori e partecipanti, ma anche a far sgomberare l’area. I promotori hanno pagato l’affitto del terreno, a fianco un abitazione, al proprietario di quest’ultimo immobile e per questo si sono sentiti, a dir loro, autorizzati. Fatto sta che la musica emessa dagli altoparlanti ha iniziati a bombardare la sottostante vallata. I residenti hanno chiamato immediatamente il 112.