FANO - Hanno di nuovo vandalizzato il “Gas Gas”. Il centro gioco per bambini, ragazzi e famiglie di via Campania nel quartiere del Poderino è stato letteralmente messo a soqquadro da un gruppo di estranei che penetrati all’interno, hanno fatto un picnic con il cibo destinato ai bambini e poi buttato all’aria tutto, mobili e oggetti.

La chiusura

Un dispetto da vandali, che comporterà la chiusura del centro, come annunciato dalla pubblica amministrazione: «Purtroppo, a causa di alcuni atti di vandalismo da parte di balordi senza alcun rispetto, il centro “Gas Gas” rimarrà chiuso privando di un importante spazio di aggregazione i bambini e le loro famiglie».

«È uno scempio»

«È uno scempio – ha aggiunto l’assessore a welfare Dimitri Tinti - che si protrae ormai da settimane e abbiamo presentato apposita denuncia alle forze dell’ordine per perseguire chi compie queste azioni spregevoli contro un luogo simbolo per l’infanzia e l’adolescenza».

In pochi giorni infatti l’intrusione è la seconda volta che si ripete. La prima è rimasta senza conseguenze con la speranza che si trattasse di un episodica bravata, ma in seguito l’azione si è ripetuta e questa volta con effetti più vistosi e devastanti. Gli estranei sono entrati nel centro che si trova nei locali seminterrati della scuola media Nuti, forzando la porta principale, addirittura segni di effrazione sono stati riscontrati anche nelle finestre della parte opposta.

Una volta all’interno hanno buttato all’aria tutti i giochi dei bambini: arredi, elementi in gomma piuma, mobili, palline, tutto ribaltato come se si volesse infierire su un principio di ordine e pacifica integrazione.

Accolti i bambini

Il centro infatti è noto per essere frequentato da bambini e ragazzini dai 3 ai 10 anni accompagnati dai propri famigliari: aperto dalle 16 alle 19, si tratta di un servizio gratuito offerto alle famiglie dal Comune di Fano. Gli spazi sono ampi e puliti, ci sono tantissimi giochi e il personale è apprezzato per la sua gentilezza, cordialità e il modo di intrattenere i piccoli ospiti.

Hanno mangiato e fumato

Gli estranei, che si pensa appartenere a un gruppo di ragazzi del quartiere non nuovi ad imprese del genere, hanno poi bevuto e mangiato i cibi custoditi per i bambini, fumato e cosparso di cicche il pavimento. Questa volta la denuncia è stata inevitabile, ma oltre a questa l’amministrazione comunale non rinuncia ad un’opera di rieducazione.

«Come abbiamo fatto per un gruppo di adolescenti che frequentavano i giardini della rocca malatestiana – ha evidenziato la dirigente dei servizi sociali Roberta Galdenzi – apriremo le porte del centro a questo gruppo di ragazzi consentendo di frequentarlo con la presenza degli educatori e degli operatori di strada, senza che lo devastino come hanno fatto in questi giorni. Nell’altro caso, aprendo la rocca, l’esperimento ha avuto successo».