PESARO- Lavori al cavalcaferrovia intitolato a De Sabbata, si stringono i nodi (e i tempi) verso la scelta della ditta e l’apertura del cantiere. Ad oggi quello che per tutti è coralmente il ponte dei Cappuccini si presenta ancora in una duplice veste: sul versante che dal centro conduce verso via Solferino, la prima metà dell’asse si percorre in una sola corsia, per poi raddoppiare nella discesa verso la rotatoria dell’Ipercoop, con il guard-rail laterale risistemato. Sull’altro versante, direzione Pantano-centro, invece, una sola corsia percorribile su tutto il tratto con i new jersey e cilindri a terra a delimitare l’area laterale transennata.



A che punto siamo

Prosegue, nel frattempo il percorso per avviare l’intervento di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza: tra due giorni - giovedì 3 novembre alle 10 - ci sarà in Comune il sorteggio tra le ditte che si sono presentate alla manifestazione di interesse. Seguirà la procedura negoziata, l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori. Il tempo utile massimo per completare l’opera è di poco più di dieci mesi consecutivi, per l’esattezza 313 giorni, dal momento in cui verrà consegnato il cantiere. Ad eseguire l’intervento dovrà essere una ditta specializzata, in grado di rispettare le indicazioni fornite da Rfi nel suo parere sul progetto, tra cui quella di lavorare nel range di tempo in cui verrà interrotta la circolazione ferroviaria e rispettando gli orari indicati. Nel luglio 2019, l’amministrazione aveva deciso di eseguire delle verifiche di staticità su diversi infrastrutture viarie presenti del territorio comunale.

Andando a ritroso

Sul cavalcaferrovia in particolare, erano stati eseguiti dei lavori d’indagine sul ponte, stanziando 40mila euro. L’esito delle verifiche aveva indicato che il guardrail andava sostituito perché pericoloso in caso di sinistri. Il Ponte dei Cappuccini è una delle opere, così come il vecchio palas, che maggiormente ha raccolto in città lamentele da parte dei cittadini, molto dei quali utenti della strada, in una posizione strategica dal punto di vista viario, per la lentezza dei lavori. In passato, i restringimenti posizionati senza alcun lavoro per mesi. L’inizio del primo stralcio dell’opera aveva subito ritardi, dalla presenza della sottostante ferrovia e di conseguenza per le questioni burocratiche nei pareri con Rfi. E anche per qualche problema legato all’arrivo dalla ditta appaltatrice. Poi l’intervento per la sistemazione e il ripristino dei guard rail sul versante che porta in via Solferino, lato ferrovia, con un investimento di 313 mila euro. E un’altra lunga pausa, collegata anche all’attesa da parte del Comune sugli esiti, poi risultati favorevoli, del bando ministeriale dedicato ai ponti al quale aveva partecipato. Quest’estate, ad agosto, la giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori del cavalcaferrovia di via Montegrappa.

Quanto costerà

Sarà un intervento da 3 milioni di euro che il Comune realizzerà totalmente tramite i contributi ottenuti a novembre 2021 dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economie e Finanze poi confluiti nei fondi Pnrr per “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” e finalizzato “al miglioramento della sicurezza al transito dell’impalcato e l’eliminazione dei fenomeni di percolamento che concorrono al degrado delle sottostrutture”. Quattro le macro-operazioni previste: la prima riguarda il rifacimento dei “cordoli di bordo ponte (laterali) che risultano particolarmente degradati e non idonei ad ospitare le nuove barriere di sicurezza stradali”; la seconda, la sostituzione delle barriere di sicurezza con delle nuove, conformi alle normative attualmente vigenti; la terza, la sostituzione degli attuali giunti di dilatazione sotto pavimentazione con dei nuovi, che oltre a garantire la possibilità di spostamento orizzontale relativo tra campate e strutture in elevazione permette di raccogliere in modo efficace le acque meteoriche”; la quarta, il rifacimento del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.