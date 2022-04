Il Metodo Ticchi guarisce anche i dolori della Juve, staff medico della Vecchia Signora a lezione dal fisioterapista

CATTOLICA Il “Metodo Ticchi” richiesto anche dallo staff medico della Juventus. Questo metodo è stato ideato da un fisioterapista cattolichino, il dottor Francesco Ticchi (54 anni), esperto nella terapia del dolore senza uso di farmaci. «Sono fisioterapista da oltre 25 anni, la passione per questo lavoro è nata da bambino, quando mia soffriva di mal di testa ed io cercavo di farla stare meglio con dei semplici massaggi al collo - spiega il dottor Ticchi -. Poi, ci sono stati altri piccoli traumi che mi hanno costretto ad avvalermi di un fisioterapista ed in quelle occasioni ho pensato che sarebbe potuto diventare, un giorno, il mio lavoro».





Il dottore descrive il Metodo Ticchi: «È nato e cresciuto nel tempo. Il mio desiderio di curare le persone mi ha portato ad approfondire le conoscenze sul dolore, studiando argomenti tenuti poco in considerazione dal mondo della fisioterapia, ma di fondamentale rilevanza per la risoluzione dei dolori muscolo- scheletrici. Uno dei punti cardine della metodica è proprio il ragionamento clinico basato sul dolore che consente di individuare, in tempi rapidi, le principali cause che colpiscono le persone che soffrono di mal di schiena, dolore alla spalla e al ginocchio. Ad oggi sono ritenuto uno dei maggior esperti nazionali del dolore “miofasciale”». Quanti pazienti ha trattato con questo metodo e quanti ne hanno tratto giovamento? «Non saprei dare un numero preciso, ma non restringerei il campo solo ai pazienti che ho trattato io, ma anche tutti quelli seguiti dalle diverse centinaia di colleghi che ho formato in oltre 10 anni, quindi potremmo parlare di molte decine di migliaia» sottolinea il fisioterapista.



«Il Metodo Ticchi è molto conosciuto in Italia tra i fisioterapisti, in quanto questi ultimi lo utilizzano per risolvere, con percentuali di successo molto alte, come ho detto prima, le principali cause del dolore muscolo scheletrico cronico: il mal di schiena, il dolore alla spalla, quello al collo e al ginocchio. Oltre a questo, è molto efficace anche nell’individuare e risolvere anche le principali cause di “pubalgie”, ed è per questo che sono stato contattato dalla staff medico della Juventus».



La chiamata a Torino: «Alcuni colleghi dello staff medico della Juventus, visto lo stop del campionato dei giorni scorsi per l’impegno delle nazionali, mi hanno chiesto di venire a Torino, nella struttura sportiva della società, dove i giocatori svolgono gli allenamenti e dove si esegue tutta la parte della fisioterapia e della riabilitazione. E anche se, da moltissimi anni, non collaboro più in modo diretto con le società sportive, gli studi e le ricerche che ho fatto in questi 25 anni, mi hanno permesso di creare approcci efficaci anche per le principali problematiche che affliggono gli atleti. Il corso è durato 3 giorni, è stata una bellissima esperienza, perché la Juventus è solo la conferma che il Metodo Ticchi può essere utile nel mondo del calcio. Infatti, in passato, ho formato anche lo staff del settore giovanile della Lazio e del Torino - conclude il fisioterapista - . Da cattolichino, ho voluto condividere questa esperienza, che spero di poter ripetere, perché credo sia motivo di orgoglio per la mia città natale».

