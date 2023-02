Scontro con un'auto, l'apecar finisce contro un pino: conducente in gravi condizioni

CATTOLICA - Un altro incidente, tanta paura. Questo pomeriggio in via Francesca da Rimini, angolo via Michelangelo, si è verificato un grave incidente stradale. Mentre una Fiat 500, condotta da un giovane, percorreva via Francesca da Rimini, giunto all'altezza dell'incrocio con via Michelangelo, si vedeva sbucare dalla piazza un apecar 50 che si immetteva sulla stessa via da lui percorsa. Il conducente della 500 trovandosi troppo vicino non riusciva ad evitare il tamponamento.

A causa dell'urto, l"apecar venjva sbalzato contro un pino: nel violento urto, il conducente dell'apecar rimaneva ferito gravemente per cui, i sanitari del 118 che sono intervenuti, appena constatata la gravità del ferito, facevano intervenire l'elisoccorso da Ravenna , che è poi atterrato all'acquario di Cattolica per trasportarlo al Bufalini di Cesena. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Cattolica.