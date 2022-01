Yacht di 30 metri in fiamme nel capannone del cantiere Ferretti, danni milionari

CATTOLICA - Da questa mattina incendio in un capannone del cantiere navale Ferretti, al porto di Cattolica. In fiamme uno yacht di 30 metri dal valore di diversi milioni. Sul posto una squadra di 11 vigili del fuoco impegnata dalle 10 per lo spegnimento del rogo. L'allarme è scattato poco prima. Oltre allo yacht l'incendio avrebbe coinvolto altre barche ma non ci sono feriti. Le fiamme sembrano essere sotto controllo, sul posto anche l'Arpa per i rilievi ambientali.

