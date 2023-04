Cattolica in Fiore torna dal 28 aprile al primo maggio, via al concorso. Ecco come partecipare

CATTOLICA - Torna Cattolica in Fiore. Il Comune di Cattolica - Assessorato al Turismo, Commercio e Grandi Eventi - in un'ottica di valorizzazione e promozione del territorio e in occasione della 51esima edizione di "Cattolica in Fiore", che quest'anno si terrà dal 28 aprile al 1° maggio 2023, invita le attività economiche a partecipare al concorso per individuare la più bella "vetrina fiorita" ed il miglior "menù fiorito". La partecipazione è aperta a tutte le attività con sede nel territorio del Comune di Cattolica: hotel, bar, ristoranti, negozi, attività artigianali, ecc...; I soggetti interessati all'iniziativa dovranno comunicarlo tramite la compilazione di un modulo apposito (scaricabile dal link: https://bit.ly/3KPFX3I), da consegnare all'Ufficio Manifestazioni presso il Palazzo del Turismo di Via Mancini 24, entro e non oltre il giorno 26 aprile 2023.

Il concorso

Il concorso consiste nell'abbellimento, per tutta la durata della manifestazione, dal 28 aprile e al 1° maggio incluso, della vetrina della propria attività con composizioni di fiori o allestimenti di vario genere a tema floreale. Nel caso di bar e ristoranti, nell'inserimento nel menù, per i giorni dell'evento, di una specialità creata ad hoc a tema floreale. La partecipazione all'iniziativa è totalmente gratuita.

I progetti verranno veicolati al pubblico con una fase comunicativa nella quale le iniziative delle singole attività verranno illustrate, mediante fotografie e/o video degli allestimenti e/o delle specialità, attraverso i canali social / promozionali del Comune di Cattolica, invitando, inoltre, le singole attività a condividere sui propri canali social il materiale medesimo, seguito dagli hashtag #CattolicaInFiore #CattolicaWelcome.

La commissione

Un'apposita Commissione, dopo aver acquisito materiale, ed effettuato eventuali sopralluoghi esterni, provvederà a designare un vincitore per la categoria "Vetrine fiorite" ed uno per "Menù in fiore", ai quali verrà poi consegnato un riconoscimento durante i giorni della mostra-mercato.

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- varietà e composizione di fiori e piante;

- migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori)

- originalità e creatività

- inserimento armonioso nel contesto urbano

- qualità dei materiali o dei prodotti utilizzati.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ad "Ufficio Turismo, Manifestazioni" Tel. 0541966621/697 - iat@cattolica.net