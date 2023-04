Cattolica day all'Acquario: domenica 30 aprile ingresso a 7 euro per i residenti

CATTOLICA - Torna il Cattolica Day all’Acquario di Cattolica domenica 30 aprile con biglietto speciale a 7 euro per tutti i residenti nella Regina dell’Adriatico.



La struttura cattolichina di Costa Edutainment apre le porte a tutti i residenti del Comune di Cattolica nel giorno della festa del Patrono della città, San Pio V. Per godere del biglietto speciale, ai residenti basterà esibire alle casse la carta di identità valida, che certifichi la residenza nel Comune di Cattolica, richiesta anche i bambini. Saranno invece esenti da biglietto i bimbi sotto il metro di altezza.

«Siamo felici e orgogliosi di riaprire le porte dell’Acquario alla città e di offrire un ingresso speciale a tutti i Cattolichini – dice Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – il Cattolica Day 2023 offre straordinarie novità: due mostre eccezionali, Insetti Giganti XXL e Il Mondo dei Dinosauri, una nuova area interattiva Elife in linea con la mission di Costa Edutainment nelle tematiche di sensibilizzazione e la mostra dedicata agli animali di un giovane artista emergente, che è anche uno dei nostri acquaristi. L’Acquario non smette di rinnovarsi e introdurre nuove attrattive per portare valore turistico e culturale alla città: per ripagare con la qualità il tempo libero che il pubblico sceglie di donarci, parte del ricavato del Cattolica Day servirà a rafforzare l’impegno nelle nostre iniziative di conservazione e tutela, come quelle del progetto Salva una Specie in Pericolo. Ci auguriamo che tutti i Cattolichini vogliano approfittare di questa giornata speciale dedicata a loro».

A Il Mondo dei Dinosauri, con 13 riproduzioni iperrealistiche e un’area dove i bimbi possono scavare fossili, si affianca la nuova area all’Ingresso Viola Insetti Giganti XXL Edition, con oltre 70 riproduzioni di insetti, riprodotti da 20 a 200 volte realizzate artisticamente da Lorenzo Possenti, una esposizione di dipinti di Mattia Branchesi e la nuovissima mostra Elife, dedicata alla conservazione degli squali minacciati del Mar Mediterraneo.

La mostra Elife

L’area interattiva accanto alla grande vasca centrale degli Squali toro, accoglie i visitatori con pareti “parlanti”, videoanimazione e un quiz interattivo, attraverso il quale il pubblico può testare le proprie conoscenze su questi animali, fondamentali per il mantenimento degli ecosistemi marini. Nell’area si cercano di sfatare anche alcune credenze a paure: gli squali sono considerati alla stregua di mostri sanguinari, ma in realtà la possibilità di incontrare uno squalo e restare vittima di un attacco non provocato è molto minore di quella di essere colpito da un fulmine, o ucciso da una mucca; nel mondo, infatti, le mucche uccidono circa 22 persone l’anno, mentre gli squali sono responsabili di circa 5 morti ogni anno.

L’area è realizzata nell’ambito del progetto Life Elife, cofinanziato dallo strumento finanziario Life dell’Unione europea. Elife è un progetto internazionale che coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro. L’obiettivo principale è contribuire alla conservazione di alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori, per avviare l’utilizzo di attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali – bycatch - del 30% nelle aree interessate. Allo stesso tempo, il progetto mira a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto dell’attività antropica. Dal punto di vista divulgativo, Elife si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza nel largo pubblico e nei giovani rispetto al problema della conservazione degli elasmobranchi (squali e razze). In quest’ottica s’inserisce l’impegno degli Acquari Costa Edutainment di Genova e Cattolica ad ospitare mostre ed esperienze edutainment.

Arte all'Acquario



Con il Cattolica Day anche l’arte arriva all’Acquario nell’esposizione “Guardami”, mostra personale d’arte che il pittore emergente Mattia Branchesi ha dedicato agli animali dell’acquario attraverso un comune denominatore: il loro sguardo. Attraverso gli occhi di pinguini, lontre, iguana e altri protagonisti, il visitatore guarda se stesso e si interroga sulla sua condizione di abitante del pianeta, in rapporto alle altre specie. Mattia Branchesi, acquarista a Cattolica, è un giovane artista che sta conquistando con le sue opere pubblico e critica in Italia e all’estero, esponendo nelle capitali e collezionando numerosi riconoscimenti.

A tu per tu con i protagonisti



Domenica 30 aprile, il pubblico del Cattolica Day avrà la possibilità di assistere alle cibature degli animali, a tu per tu con biologi, addetti e keeper davanti agli exhibit di lontre (ore 10:45 e 16:00), pinguini (ore 10:00 e 14:30), e dei colossali squali toro, alle 15:15.

Per accedere all’Acquario pagando solo 7 Euro, per bambini e adulti è necessaria la carta di identità in corso di validità, che attesti la residenza nel Comune di Cattolica. Ingresso gratuito per i bimbi sotto i 100 cm di altezza.

Info e dettagli su

www.acquariodicattolica.it