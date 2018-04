A Pasquetta si scia sul Catria l'unica stazione di montagna con neve aperta nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRONTONE - Sul monte Catria, nel Pesarese, oggi si scia. La stazione sciistica nell'alta Valcesano è l'unica aperta a Pasquetta delle Marche. Neve e sole miscela perfetta per una giornata in montagna a un'ora di auto dalla costa.A primavera inoltrata, grazie alle forti nevicate delle settimane scorse e a quelle più moderate ma fondamentali dell’ultimo periodo, è possibile ancora sciare e tantissimi appassionati non si sono fatti sfuggire l’occasione di una bella e divertente discesa immersi in un panorama meraviglioso.Dopo la buona affluenza del giorno di Pasqua, oggi sold out già dalle primissime ore della mattinata, con moltissimi amanti della montagna che sono saliti fino ai 1.400 metri, con la nuovissima seggiovia triposto, da tutta la provincia di Pesaro e Urbino ma anche da quella di Ancona e dalla vicina Umbria.C’è chi ha infilato gli sci per quella che potrebbe essere una delle ultime discese di questa lunghissima stagione, chi ha preferito lo snow-park con tantissime novità e chi, invece, ha scelto il Catria per il pranzo di Pasquetta al rifugio Cotaline a base di piatti tipici rigorosamente a km 0.E’ stata per altri l’occasione per provare un'innovativa ciaspola da alpinismo insieme ai ragazzi dello snow park e di Snowfoot. Per bambini e famiglie imperdibile il Kinderland Adventure Park, parco giochi sulla neve ricco di attrazioni. Sport, divertimento ma anche relax, il posto giusto per una passeggiata rigenerante o semplicemente per godersi aria buna e frizzante e un paesaggio da favola.