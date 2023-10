FANO Una casetta del Duce, almeno una, deve sopravvivere conservando il suo aspetto originario. Come si possa ottenere questo risultato, lo spiega un progetto di restauro consegnato all’amministrazione fanese dal circolo Albatros 87 di Metaurilia e presentato ieri in Municipio. Quell’abitazione igienica e morale, come era definita durante il periodo fascista, dovrà diventare una spazio museale che racconta la storia collettiva e popolare degli ortolani insediatisi durante gli anni Trenta nelle due borgate rurali a Metaurilia e a Tombaccia.



«È già stato condiviso dalla giunta l’acquisto di una casetta del Duce», ha detto ieri l’assessora Sara Cucchiarini, aggiungendo che l’atto sarà inserito nel prossimo bilancio comunale. Si stima una spesa di circa 300.000 euro da suddividere tra acquisto di una casetta (l’importo varia a seconda dei casi da 40.000 a 120.000 euro), restauro e arredamento d’epoca. «Alcune famiglie della zona stanno conservando mobilio e suppellettili per l’allestimento dello spazio museale», ha specificato Pia Miccoli del circolo Albatros, che era inoltre rappresentato ieri da Sonia Campanelli, Maura Carofoli, Paolo Caporelli e una piccola delegazione di residenti a Metaurilia. Il progetto è stato elaborato dall’architetto urbinate Roberto Bua su una casetta del Duce nella frazione di Tombaccia, lungo la via omonima, ritenuta la meglio conservata rispetto al modello originario.

Gli edifici gemelli



«Considerando che tutte le casette erano identiche, l’intervento è comunque applicabile ad altri edifici gemelli», ha specificato Bua. Strada d’accesso da migliorare, parcheggio, orto didattico, vigna per uso familiare com’era un tempo, una leggera siepe, rampa per persone con disabilità, tre camere da letto, cucina, uno spazio esterno per raccontare le storie del nonno (all’interno si ascolterebbero sulla rola del camino) e, unica concessione alla modernità, un pannello esplicativo interno con postazione multimediale. Il sindaco Massimo Seri ha espresso il proprio interesse verso la memoria di una vicenda umana e storica «a rischio di sparizione», inoltre Miccoli ha affermato che «l’iniziativa del circolo Albatros vuole cambiare la percezione sul valore dell’insediamento rurale, che a torto molti considerano scarso».