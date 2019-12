E' in casa di riposo in Lombardia: «Vorrei rivedere Pesaro». E parte la gara di solidarietà

PESARO - Natale è per antonomasia quel momento dell’anno durante il quale tutto può accadere, in cui anche i desideri più impensati possono diventare realtà: ma spesso le persone anziane celano i propri desideri nel cuore, convinti di non avere più voce, timorosi di disturbare se provano ad esprimerli. Il progetto “Nipoti di Babbo Natale” della onlus “Un sorriso in più” va contro questa tendenza, andando a riscoprire quei piccoli e grandi desideri nascosti nelle case di riposo di tutta Italia per realizzarli in occasione delle festività natalizie.

Nonna Maria, residente in una casa di riposo a Romanengo, un piccolo paese lombardo in provincia di Cremona, ha chiesto un dono più grande: tornare a Pesaro, la città che l’ha vista nascere e che le ha donato i tanti ricordi felici che continuano anche adesso, che ha 84 anni e non ha più parenti al mondo, a farle compagnia. Un desiderio pronto a diventare realtà grazie alla collaborazione di tutti i pesaresi: infatti il vice sindaco Daniele Vimini e Massimiliano Santini non hanno esitato a organizzare una raccolta fondi che dia a tutti i cittadini la possibilità di diventare “Nipoti di Babbo Natale”.



«Pesaro ha un cuore grande: questa è un’occasione importante per dimostrarlo ancora una volta permettendo a una nostra ex concittadina di passare qualche giorno nella città che ha amato ed è ancora nei suoi sogni- spiega Massimiliano Santini- Su Facebook è attiva la raccolta fondi “Un regalo per Maria: tornare a Pesaro”, tramite la quale sarà possibile fare una donazione che ci consentirà di raccogliere la cifra necessaria per regalarle un viaggio insieme ai suoi accompagnatori da Cremona a Pesaro, due notti in albergo, e cena dove più le piacerà. Ci organizzeremo per farle rivedere i luoghi di Pesaro da lei amati, il suo mare, e non mancherà occasione per mostrarle i luoghi della cultura: insomma ci impegniamo a fare tutto il possibile per regalarle altri ricordi felici in quella che è stata la sua prima casa. E’ un gesto importante a cui possiamo partecipare tutti e che arricchirà noi come cittadini e Pesaro stessa». L’iniziativa è subito entrata nel cuore dei pesaresi, che stanno contribuendo numerosi, tanto che a poche ore dal lancio di ieri mattina è già stata raccolta quasi la metà della cifra necessaria alla realizzazione del desiderio. «Maria verrà da noi in primavera- continua Santini- per non esporla a rischi dovuti alle basse temperature: abbiamo tutto il tempo per organizzarle un’accoglienza degna del grande cuore della città». Per inciso anche i Bees hanno esaudito un desiderio con la stessa piattaforma: regalare all’89enne nonno Raffaele la possibilità di venire a Pesaro ad assistere alle finali di basket di Coppa Italia a febbraio.

