Vernice spray sulle auto in sosta: sospetti su un gruppo di ragazzini

CARTOCETO - Raid vandalico l’altra notte in alcuni rioni a Lucrezia di Cartoceto, dove una decina di automobili è stata imbrattata con vernice spray verde e nera. Tra i bersagli dell’incursione anche una macchina di servizio usata dal Comune, una Fiat Idea.Il sindaco Enrico Rossi indirizza i propri sospetti in particolare su «un gruppo di giovani» e sul «loro maldestro modo di divertirsi». «Cartoceto, Lucrezia e le altre zone del nostro territorio – prosegue – sono luoghi ancora sicuri, fatta eccezione per qualche recrudescenza estiva di microcriminalità e, appunto, qualche atto vandalico. Durante i turni di notte la polizia municipale ha già identificato, su esplicita disposizione, alcuni gruppi di ragazzi e ragazze che frequentano i parchi pubblici fino alle ore piccole, quindi alcuni di loro saranno convocati sia dai vigili urbani sia dai carabinieri riguardo alla bravata contro le automobili». Ieri i rispettivi proprietari dei mezzi erano attesi, al risveglio, da una sgradevole sorpresa. «A tutti ho consigliato di sporgere denuncia», aggiunge il sindaco Rossi. Acquisite le immagini degli impianti di sorveglianza.