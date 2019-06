Choc in superstrada: in sedia a rotelle contromano sulla corsia di sorpasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARTOCETO - Che qualcuno imbocchi la superstrada contromano, succede, che qualcuno lo faccia in sedia a rotelle è decisamente più singolare.La Polizia Stradale è stata allertata sulla superstrada Fano Grosseto in località Lucrezia di Cartoceto, direzione Roma, per un piccolo mezzo a motore contromano, sulla corsia di sorpasso. La pattuglia del distaccamento di Cagli, giunta sul posto, constatava con estrema sorpresa, che il veicolo segnalato era una sedia a rotelle con motore elettrico, modello B600, alla cui guida vi era un 69enne, residente a Fano in località Lucrezia, portatore di un grave handicap.Una famiglia italiana, residente a Serrungarina (PU), a bordo della propria autovettura familiare, si trovava all’improvviso l'uomo a bordo della sua carrozzina elettrica, che gli veniva incontro nel senso opposto di marcia. L'uomo alla guidasi prodigava in un primo momento a rallentare il traffico e successivamente a convincere il 69enne ad accostarsi sulla destra in sicurezza. Sul posto insieme alla pattuglia della Polizia Stradale, giungevano due pattuglie dei Vigili del Fuoco ed un’ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato dall’ambulanza presso l’Ospedale di Fano perché in stato confusionale.