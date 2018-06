Ruba soldi in casa della vicina ​della sorella: sorpresa nel giardino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARTOCETO - Ladra maldestra approffita dell'ospitalità della sorella, prova e derubare la vicina di casa, ma finisce arrestata e condannata.La 28enne ha raccontato di essere stata cacciata di casa dal compagno e la sorella, ben coscia dei suoi problemi di droga, l'ha accolta. Ma era un piano per rastrellare qualche soldo. Appena la vicina si è recata in visita dalla sorella, infatti, la giovane ha cercato di entrare nell'appartamento per derubarla. Ma ha sbagliato casa, trovandosi di fronte un'altra donna. Farfugliata qualche scusa è uscita per entrare nella casa "giusta" dove ha rubato alcuni soldi in una borsa. Ma la vicina di casa è rientrata e lei è stata costretta a fuggire dalla finestra. Ma è stata sorpresa in giardino. I carabinieri, allertati e subito intervenuti, l'hanno arrestata. Ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione, 600 euro di multa e l'obbligo di sottoporsi ad un processo di disintossicazione.