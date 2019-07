Crolla il tetto di una casa disabitata: sgomberata una famiglia di vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARTOCETO - Tanta paura per un tetto di circa 30 mq crollato poco prima della mezzanotte di ieri in un’abitazione vecchia e disabitata nel centro storico di Cartoceto lungo via Marcolini dove sorge anche la sede del municipio. Una famiglia di quattro persone, alloggiata nei locali confinanti allo stabile, è stata fatta evacuare dal Comune per precauzione. Immediato l’avvio da parte degli uffici comunali delle ricerche per risalire ai legittimi proprietari della casa da mettere in sicurezza.Ulteriore sopralluogo ieri pomeriggio dei tecnici dei vigili del fuoco prontamente intervenuti subito dopo l’improvviso tonfo che ha fatto tremare tutto intorno facendo pensare per qualche attino ad un’improvvisa scossa di terremoto. Si sono susseguite ore frenetiche per tutta la mattinata di ieri a Cartoceto dopo il crollo. «La via Marcolini che dà accesso anche alla sede comunale è stata transennata con divieti di transito a mezzi e pedoni - ha precisato il sindaco Enrico Rossi - per fortuna il crollo del tetto della casa disabitata non ha provocato danni né a cose. Né a persone. Si tratta di verificare la stabilità dei muri e capire se saranno necessari eventuali interventi. Una famiglia composta dai genitori e due figli è stata fatta evacuare per precauzione.