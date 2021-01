Brucia le sterpaglie ma è investito dal fuoco: anziano ustionato soccorso dall'eliambulanza

CARTOCETO - Non sarebbe in pericolo di vita, stando alle ultime notizie, l’ottantenne rimasto ustionato a Cartoceto dalle fiamme che gli hanno intaccato i vestiti nel primo pomeriggio dell’ultimo giorno del vecchio anno.

Non è riuscito a controllare le fiamme dopo che aveva appiccato il fuoco ad alcuni rimasugli in legno dei quali voleva disfarsi dopo averli depositati fuori dall’abitazione. È stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cesena e ricoverato in prognosi riservata con ustioni di terzo grado su oltre il 35% del corpo.

Colpiti in particolare gli arti inferiori. L’uomo è rimasto sempre cosciente ed è questo il particolare che meglio fa sperare dopo quanto di ben più tragico poteva succedergli alla luce di come la situazione rischiava di degenerare.

L’ipotesi: una folata di vento

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri di Colli al Metauro al comando del luogotenente Antonello Pannaccio, gli uomini della polizia locale, il 118 e, come detto, l’eliambulanza. La situazione era apparsa molto preoccupante in un primo momento. L’ottantenne, proveniente con la sua famiglia da Bellocchi aveva acquistato la casa a Cartoceto da circa un mese ed era al lavoro per sistemarla. Tutto è successo nel volgere di pochi secondi. Forse una folata di vento improvvisa oppure le fiamme che si sono sprigionate all’improvviso per via della vetustà delle cose da distruggere. Resta il fatto che gli eventi stavano precipitando tanto da far temere il peggio. I soccorritori professionisti del 118 allertavano a questo punto l’elisoccorso dall’ospedale di Torrette di Ancona. Il trasferimento all’ospedale grandi ustionati di Cesena avveniva in tempi celeri e senza perdita di minuti preziosi. Con il passare delle ore fortunatamente sono poi arrivate delle indicazioni meno allarmanti anche se le condizioni dell’uomo restano comunque gravi.

