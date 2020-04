Shopping a scrocco con la carta di credito dell'anziano assistito: badante denunciata

CARPEGNA - Per non rischiare di ammalarsi faceva uscire a fare la spesa la badante. E lei, con bancomat e carta di credito in mano, non badava a spese, soprattutto per se stessa. Una donna di origini est-europee, collaboratrice domestica di un anziano residente nel comune di Carpegna, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato e indebito utilizzo di bancomat e carta di credito.

Dopo accurate indagini supportate anche dall’analisi di filmati di videosorveglianza, i Carabinieri della locale Stazione di Carpegna (Compagnia di Urbino), sono intervenuti a seguito della segnalazione di un anziano 76enne, invalido al 100%. I militari, con una brillante operazione investigativa, hanno appurato che nel mese di marzo ed in più occasioni, la donna si era impossessata di 1.500 euro in contanti appartenenti all’anziano e non solo. Nel mese di marzo, la donna, infatti, fingendo di fare la spesa per svariate centinaia di euro con una tessera di un supermarket di proprietà della vittima, si appropriava per sé anche dei generi alimentari acquistati.



